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Керминен может остаться в «Кузбассе» и выступать в матчах Лиги чемпионов

10:12
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Исполнительный директор «Кузбасса» Сергей Ломако рассказал, что клуб хочет оставить финского либеро Лаури Керминена, сообщает «Бизнес Online».

При этом у «Кузбасса» уже есть два легионера — итальянский диагональный Иван Зайцев и сербский блокирующий Петар Крсманович. В заявку на чемпионат России можно включать только двух иностранцев (исключение — белорусы). В заявке на Лигу чемпионов ограничений нет.

Керминен выступал в «Кузбассе» с сезона-2015/16 и сыграл за кемеровчан 133 матча в чемпионате России. В это межсезонье кемеровский клуб подписал либеро Владимира Шишкина. Кроме того, просмотр в команде пройдет олимпийский чемпион Алексей Обмочаев, пропустивший прошлый сезон. Также в команде есть молодой либеро Никита Лясов.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/news/255784

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