Казанское «Динамо» в четырех сетах переиграло «Локомотив»

В очередном матче российской женской волейбольной лиги казанское «Динамо-Ак Барс» на своей площадке обыграло действующих чемпионок страны из калининградского «Локомотива» со счетом 3-1.

Казанское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу. Действующий чемпион России «Локомотив» идет на третьей строчке.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

16-й тур

Динамо-Ак Барс (Казань) — Локомотив К (Калининградская область) — 3:1 (25:9, 25:18, 22:25, 25:19)

30 марта.