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30 марта, 21:02

Казанское «Динамо» в четырех сетах переиграло «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
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В очередном матче российской женской волейбольной лиги казанское «Динамо-Ак Барс» на своей площадке обыграло действующих чемпионок страны из калининградского «Локомотива» со счетом 3-1.

Казанское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу. Действующий чемпион России «Локомотив» идет на третьей строчке.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

16-й тур

Динамо-Ак Барс (Казань) — Локомотив К (Калининградская область) — 3:1 (25:9, 25:18, 22:25, 25:19)

30 марта.

ВК Динамо (Казань)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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