Казанское «Динамо» стало победителем женского Кубка России

Казанское «Динамо» выиграло у одноименного московского клуба (3:1) в матче финала женского Кубка России. Встреча прошла в Казани.

Казанское «Динамо» в пятый раз в своей истории выиграло Кубок страны.

Ранее калининградский «Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» в матче за бронзовые медали.

Кубок России. Женщины

Финал

«Динамо М» (Россия) — «Динамо-Казань» (Россия) — 1:3 (19:25, 25:23, 16:25, 19:25)