Казанское «Динамо» победило «Тулицу» в матче женской волейбольной суперлиги
Четырьмя матчами стартовал 8-й тур женского чемпионата России по волейболу.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
8-й тур
Динамо-Ак Барс (Казань) — Тулица (Тульская область) — 3:0 (25:16, 25:20, 25:20)
Заречье-Одинцово (Московская область) — Липецк (Липецкая область) — 3:2 (25:27, 25:15, 25:18, 19:25, 15:13)
Спарта (Нижний Новгород) — Динамо-Метар (Челябинск) — 1:3 (25:20, 16:25, 15:25, 14:25)
Локомотив К (Калининградская область) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:1 (23:25, 25:20, 25:20, 25:21)
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