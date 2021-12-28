Казанское «Динамо» победило «Локомотив» и третий год подряд выиграло Кубок России
17:31
Казанское «Динамо» выиграло Кубок России по волейболу среди женских команд. В финале казанская команда в трех сетах переиграла «Локомотив» из Калининграда.
«Локо» смог навязать соперницам борьбу только во втором сете — 14:25, 24:26, 17:25.
Казанское «Динамо» в седьмой раз выигрывает Кубок России, причем берет трофей уже третий год подряд. Казанская команда стала обладателем Кубка России в пятый раз за последние шесть лет.
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