Казанское «Динамо» победило «Локомотив» и третий год подряд выиграло Кубок России

Казанское «Динамо» выиграло Кубок России по волейболу среди женских команд. В финале казанская команда в трех сетах переиграла «Локомотив» из Калининграда.

«Локо» смог навязать соперницам борьбу только во втором сете — 14:25, 24:26, 17:25.

Казанское «Динамо» в седьмой раз выигрывает Кубок России, причем берет трофей уже третий год подряд. Казанская команда стала обладателем Кубка России в пятый раз за последние шесть лет.