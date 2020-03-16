Казанское «Динамо» обыграло московское в первом полуфинале женской суперлиги

«Динамо» из Казани победило московских одноклубниц в первом полуфинале женской суперлиги — 3:0. Второй матч намечен на 21 марта, но, вероятно, будет перенесен. Сегодня правительство Москвы из-за эпидемии коронавируса наложило запрет на проведение мероприятий любой численностью на открытом воздухе и более 50 человек — в помещении.

В другой полуфинальной серии «Уралочка-НТМК» выиграла первый матч у «Локомотива» (3:1).

Чемпионат России

Женщины

1/2 финала

Первый матч

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Казань) — 0:3 (23:25, 19:25, 22:25)