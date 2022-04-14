Казанское «Динамо» на тай-брейке победило «Динамо» из Краснодара в первом матче серии плей-офф

Казанское «Динамо» обыграло «Динамо» из Краснодара в первом матче 1/4 финала женской волейбольной суперлиги. Встреча завершилась со счетом 3-2 по сетам.

Второй матч серии до двух побед пройдет 18 апреля.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1/4 финала

Динамо-Ак Барс (Казань) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:2 (14:25, 25:18, 21:25, 26:24, 16:14)

14 апреля.

Динамо М (Москва) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:11)

14 апреля.

Локомотив К (Калининградская область) — Протон (Саратов) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:23)

14 апреля.

Тулица (Тульская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 0:3 (24:26, 19:25, 23:25)

14 апреля.