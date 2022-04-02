Казанский «Зенит» выиграл регулярный чемпионат России по волейболу

Казанский клуб «Зенит» в гостях победил «Факел» из Нового Уренгоя в трех сетах в матче 24-го тура суперлиги по волейболу среди мужчин.

Казанская команда одержала 32-ю победу подряд во всех турнирах — это второй показатель в истории клуба. Более затяжная серия была только в сезоне 2016/17 — 42 победы кряду.

Казанский клуб одержал 23 победы в 24 матчах и стал победителем регулярного чемпионата за два тура до его окончания.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

24-й тур

Енисей (Красноярск) — Динамо М (Москва) — 2:3 (25:21, 20:25, 19:25, 25:23, 9:15)

2 апреля.

Урал (Уфа) — Кузбасс (Кемерово) — 1:3 (19:25, 25:14, 20:25, 23:25)

2 апреля.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25, 24:26, 17:25)

2 апреля.

Факел (Новый Уренгой) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (21:25, 22:25, 20:25)

2 апреля.