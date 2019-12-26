Казанский «Зенит» в шестой раз подряд выиграл Кубок России
21:29
Казанский «Зенит» одержал победу над одноименным клубом из Санкт-Петербурга (3:0) в финальном матче Кубка России.
Команда Владимира Алекно завоевала 9-й тутул в своей истории и 6-й подряд.
Ранее женское «Динамо» из Казани обыграло москвичек в финале Кубка.
Кубок России. Мужчины
Финал
«Зенит-Казань» (Россия) — «Зенит СПб» (Россия) — 3:0 (25:14, 25:21, 25:20)
ААААОАЛАООАЛВЛВОВЛАЛАЛАДАДЛАДАААААААООАОАОАО?????— Зенит-Казань?? (@volleyzenit) December 26, 2019
КУБОК РОССИИ НААААААААШ??????????#МыЗенитКазань pic.twitter.com/oeIjfdcZwn
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