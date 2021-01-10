Казанский «Зенит» в гостях проиграл «Кузбассу»

Волейболисты казанского «Зенита» потерпели поражение от «Кузбасса» в рамках 17-го тура мужской суперлиги Париматч.

Для казанцев это поражение стало четвертым в сезоне, коллектив Владимира Алекно с 37 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

5-й тур

Газпром-Югра (Сургут) — Нефтяник (Оренбург) — 2:3 (25:20, 20:25, 25:22, 22:25, 13:15)

10 января.

17-й тур

Енисей (Красноярск) — АСК (Нижний Новгород) — 1:3 (25:22, 23:25, 22:25, 21:25)

10 января.

Кузбасс (Кемерово) — Зенит-Казань (Казань) — 3:0 (29:27, 25:23, 25:19)

10 января.

Факел (Новый Уренгой) — Урал (Уфа) — 0:3 (22:25, 19:25, 23:25)

10 января.