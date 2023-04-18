Казанский «Зенит» увеличил преимущество в полуфинале чемпионата России с «Локомотивом»

Казанский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России среди мужских команд — 3:0.

Команда из Казани увеличила преимущество в серии до трех побед — 2-0. Третий матч состоится в Новосибирске 21 апреля.

«Белогорье» одержало победу над АСК в матче серии за 5-8-е места (3:0). «Факел» проиграл «Динамо-ЛО» (0:3).

Волейбол

Чемпионат России

Мужчины

1/2 финала

«Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:19, 27:25, 30:28)

Счет в серии: 2-0

1/2 финала за 5-8-е места

«Белогорье» (Белгород) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:18, 28:26, 25:20)

Счет в серии: 2-0

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:23, 25:16, 25:19)

Счет в серии: 1-1