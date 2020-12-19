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Казанский «Зенит» уступил «Югре-Самотлор»

19:42
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Волейболисты «Югры-Самотлор» дома обыграли казанский «Зенит» в 14-м туре мужской Париматч суперлиги. Встреча, проходившая в Нижневартовске, завершилась победой хозяев площадки.

Несмотря на поражение, команда Владимира Алекно по-прежнему лидирует в турнирной таблице.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

14-й тур

Белогорье (Белгород) — Енисей (Красноярск) — 3:1 (25:16, 25:17, 25:27, 25:23)

Газпром-Югра (Сургут) — Факел (Новый Уренгой) — 0:3 (22:25, 22:25, 21:25)

Нефтяник (Оренбург) — Локомотив Н (Новосибирск) — 1:3 (20:25, 19:25, 25:22, 18:25)

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Зенит-Казань (Казань) — 3:0 (25:23, 25:21, 25:22)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

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