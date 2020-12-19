Казанский «Зенит» уступил «Югре-Самотлор»
19:42
Волейболисты «Югры-Самотлор» дома обыграли казанский «Зенит» в 14-м туре мужской Париматч суперлиги. Встреча, проходившая в Нижневартовске, завершилась победой хозяев площадки.
Несмотря на поражение, команда Владимира Алекно по-прежнему лидирует в турнирной таблице.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
14-й тур
Белогорье (Белгород) — Енисей (Красноярск) — 3:1 (25:16, 25:17, 25:27, 25:23)
Газпром-Югра (Сургут) — Факел (Новый Уренгой) — 0:3 (22:25, 22:25, 21:25)
Нефтяник (Оренбург) — Локомотив Н (Новосибирск) — 1:3 (20:25, 19:25, 25:22, 18:25)
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Зенит-Казань (Казань) — 3:0 (25:23, 25:21, 25:22)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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