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Казанский «Зенит» потерпел третье поражение в суперлиге. Это столько же, сколько за три предыдущих сезона

19:34

Казанский «Зенит» уступил уступил «Факелу» в матче регулярного чемпионата российской суперлиги — 1:3. Для клуба из столицы Татарстана это третье поражение в сезоне. «Зенит» проиграл столько же встреч в регулярном чемпионате за предыдущие три года вместе взятые.

Чемпионат России

Мужчины

13-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит-Казань» (Казань) — 3:1 (29:27, 24:26, 25:20, 25:21)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2019-2020/

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