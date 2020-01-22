Казанский «Зенит» потерпел третье поражение в суперлиге. Это столько же, сколько за три предыдущих сезона

Казанский «Зенит» уступил уступил «Факелу» в матче регулярного чемпионата российской суперлиги — 1:3. Для клуба из столицы Татарстана это третье поражение в сезоне. «Зенит» проиграл столько же встреч в регулярном чемпионате за предыдущие три года вместе взятые.

Чемпионат России

Мужчины

13-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит-Казань» (Казань) — 3:1 (29:27, 24:26, 25:20, 25:21)