Казанский «Зенит» победил «Факел» в матче мужской суперлиги
Казанский «Зенит» победил «Факел» в матче 12-го тура мужской суперлиги по волейболу в трех сетах.
Казанцы занимают второе место в турнирной таблице, уступая только питерскому «Зениту», который победил АСК и продлил победную серию до 12 матчей подряд.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
12-й тур
Зенит-Казань (Казань) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:23, 25:15, 25:12)
Строитель (Минск) — Нефтяник (Оренбург) — 2:3 (17:25, 25:23, 27:25, 22:25, 10:15)
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (23:25, 25:15, 25:21, 25:16)
Динамо М (Москва) — Урал (Уфа) — 3:0 (25:16, 29:27, 25:13)
Нова (Новокуйбышевск) — Енисей (Красноярск) — 2:3 (25:27, 25:18, 25:22, 19:25, 13:15)
Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:13, 25:21, 25:15)
Локомотив Н (Новосибирск) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:2 (25:17, 23:25, 25:14, 24:26, 15:11)
Кузбасс (Кемерово) — Белогорье (Белгород) — 2:3 (25:18, 18:25, 25:14, 21:25, 10:15)