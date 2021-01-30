Казанский «Зенит» победил «Факел» и прервал серию из четырех поражений подряд
Волейболисты казанского «Зенита» победили «Факел» из Нового Уренгоя в матче 20-го тура мужской Париматч суперлиги. Казанцы прервали серию из четырех поражений подряд.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
20-й тур
АСК (Нижний Новгород) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:1 (25:18, 25:23, 15:25, 25:20)
30 января.
Кузбасс (Кемерово) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 3:1 (27:25, 21:25, 25:18, 29:27)
30 января.
Локомотив Н (Новосибирск) — Енисей (Красноярск) — 3:0 (25:19, 25:16, 25:11)
30 января.
Нефтяник (Оренбург) — Динамо М (Москва) — 2:3 (18:25, 25:23, 24:26, 25:22, 15:17)
30 января.
Урал (Уфа) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:2 (25:21, 21:25, 21:25, 25:16, 18:16)
30 января.
Факел (Новый Уренгой) — Зенит-Казань (Казань) — 2:3 (23:25, 25:23, 11:25, 26:24, 13:15)
30 января.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю