Казанский «Зенит» победил «Динамо» и выиграл Кубок России

Казанский «Зенит» стал обладателем Кубка России по волейболу. В финале команда Алексея Вербова с трех сетах победила московское «Динамо».

Игру омрачила травма центрального блокирующего московского клуба Ильи Власова. В третьем сете волейболист серьезно повредил голеностоп.

Казанский «Зенит» в десятый раз стал обладателем Кубка России. В последний раз команда выигрывала трофей в 2019 году.

Это первый трофей Вербова на посту главного тренера казанцев.