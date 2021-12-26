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Казанский «Зенит» победил «Динамо» и выиграл Кубок России

20:31
Мика Кристенсон. Фото ВК «Зенит»., photo.khl.ru
Мика Кристенсон. Фото ВК «Зенит»., photo.khl.ru
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Казанский «Зенит» стал обладателем Кубка России по волейболу. В финале команда Алексея Вербова с трех сетах победила московское «Динамо».

Игру омрачила травма центрального блокирующего московского клуба Ильи Власова. В третьем сете волейболист серьезно повредил голеностоп.

Казанский «Зенит» в десятый раз стал обладателем Кубка России. В последний раз команда выигрывала трофей в 2019 году.

Это первый трофей Вербова на посту главного тренера казанцев.

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Иван Шитик все материалы автора
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