Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс»
16:45
«Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» в матче 9-го тура мужской волейбольной суперлиги. Казанцы разобрались с соперником в трех сетах.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
9-й тур
Кузбасс (Кемерово) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (18:25, 18:25, 22:25)
5 декабря.
Локомотив Н (Новосибирск) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:19, 25:22, 29:27)
5 декабря.
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