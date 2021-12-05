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Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс»

16:45
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«Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» в матче 9-го тура мужской волейбольной суперлиги. Казанцы разобрались с соперником в трех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

Кузбасс (Кемерово) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (18:25, 18:25, 22:25)

5 декабря.

Локомотив Н (Новосибирск) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:19, 25:22, 29:27)

5 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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