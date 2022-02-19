Казанский «Зенит» на выезде обыграл «Нефтяник» и остался лидером чемпионата России

«Зенит-Казань» в гостях победил «Нефтяник» (3:0) в матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.

Счет в партиях — 25:12, 25:11, 25:15. «Зенит» набрал 52 очка и остался лидером чемпионата.

Чемпионат России. Мужчины

18-й тур

АСК (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 2:3 (16:25, 19:25, 26:24, 25:21, 9:15)

«Белогорье» (Белгород) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (27:25, 22:25, 25:17, 28:26)

«Нефтяник» (Оренбург) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (12:25, 11:25, 15:25)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (17:25, 21:25, 37:35, 20:25)

«Урал» (Уфа) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 2:3 (25:19, 23:25, 25:22, 20:25, 16:18)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:19, 25:23, 27:25)

19 февраля.