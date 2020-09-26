Казанский «Зенит» на тай-брейке одолел «Факел»

В матче 1-го тура мужской суперлиги Париматч «Зенит» принимал в Казани «Факел». Хозяева одержали победу на тай-брейке.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1-й тур

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — АСК (Нижний Новгород) — 2:3 (28:26, 18:25, 25:11, 22:25, 24:26)

26 сентября.

Газпром-Югра (Сургут) — Урал (Уфа) — 0:3 (13:25, 20:25, 16:25)

26 сентября.

Белогорье (Белгород) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 0:3 (20:25, 22:25, 23:25)

26 сентября.

Зенит-Казань (Казань) — Факел (Новый Уренгой) — 3:2 (24:26, 25:22, 25:23, 23:25, 15:13)

26 сентября.

Енисей (Красноярск) — Локомотив Н (Новосибирск) — 0:3 (19:25, 17:25, 15:25)

26 сентября.