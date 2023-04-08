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Сегодня, 22:12

Казанский «Зенит» и московское «Динамо» вышли в полуфинал плей-офф суперлиги

Руслан Минаев
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Казанский «Зенит» обыграл АСК во втором матче 1/4 финала плей-офф суперлиги — 3:2. Таким образом, казанцы вышли в полуфинал турнира.

«Динамо-ЛО» победило питерский «Зенит» и сравняло счет в серии — 1-1.

Московское «Динамо» обыграло «Факел» (3:1, счет в серии 2-0) и также обеспечило себе выход в полуфинал.

За выход в финал бело-голубые сыграют с победителем матча «Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье». Счет в их серии 1-1.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/4 финала

«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо М» (Москва) — 1:3 (13:25, 21:25, 26:24, 15:25)

8 апреля.

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — 3:1 (32:30, 19:25, 32:30, 25:18)

8 апреля.

АСК (Нижний Новгород) — «Зенит-Казань» (Казань) — 2:3 (25:21, 16:25, 23:25, 25:23, 11:15)

8 апреля.

«Белогорье» (Белгород) — «Локомотив Н» (Новосибирск) — 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:20)

8 апреля.

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