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Казанский «Зенит» хотел вернуть Леона. Игрок решил остаться в «Перудже»

7 февраля 2020, 23:37
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Казанский «Зенит» хотел вернуть доигровщика Вильфредо Леона. Однако 26-летний уроженец Кубы, который выступает за сборную Польши, решил остаться в «Перудже», сообщает Super Express.

Игрок продлил контракт с итальянским клубом на два года. По сообщению агента Леона, соглашение подписано по схеме «1+1». Второй год контракта будет автоматически активирован при выполнении определенных условиях, которые агент не стал раскрывать.

Также он отметил, что на игрока претендовали три клуба из Польши и казанский «Зенит». Российская команда предлагала Леону очень выгодный контракт, который превышал предложение «Перуджи» на 40 процентов.

Леон выступал за «Зенит» с 2014 года по 2018-й. В составе казанского клуба доигровщик трижды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок России, четырежды — Кубок России, один раз — клубный чемпионат мира. Дважды Леон признавался самым ценным игроком Лиги чемпионов.

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