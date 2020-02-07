Казанский «Зенит» хотел вернуть Леона. Игрок решил остаться в «Перудже»

Казанский «Зенит» хотел вернуть доигровщика Вильфредо Леона. Однако 26-летний уроженец Кубы, который выступает за сборную Польши, решил остаться в «Перудже», сообщает Super Express.

Игрок продлил контракт с итальянским клубом на два года. По сообщению агента Леона, соглашение подписано по схеме «1+1». Второй год контракта будет автоматически активирован при выполнении определенных условиях, которые агент не стал раскрывать.

Также он отметил, что на игрока претендовали три клуба из Польши и казанский «Зенит». Российская команда предлагала Леону очень выгодный контракт, который превышал предложение «Перуджи» на 40 процентов.

Леон выступал за «Зенит» с 2014 года по 2018-й. В составе казанского клуба доигровщик трижды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок России, четырежды — Кубок России, один раз — клубный чемпионат мира. Дважды Леон признавался самым ценным игроком Лиги чемпионов.