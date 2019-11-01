Казанский «Зенит» хочет вернуть Вильфредо Леона

Казанский «Зенит» хочет вернуть доигровщика Вильфредо Леона. Российский клуб делал предложение 26-летнему уроженцу Кубы, который выступает за сборной Польши. Также на игрока «Перуджи» претендует «Зенит» из Санкт-Петербурга, утверждает La Gazzeta dello Sport.

— Да, у нас есть предложения от команд, — заявил агент игрока. — Я был в России, где обсуждал варианты. Это нормальный процесс.

Могу подтвердить интерес из Казани и очень большой интерес из Санкт-Петербурга.

Также агент добавил, что «Перуджа» тоже сделала новое предложение игроку.

Леон выступает за «Зенит» с 2014 года. В составе казанского клуба доигровщик трижды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок России, четырежды — Кубок России, один раз — клубный чемпионат мира. Дважды Леон признавался самым ценным игроком Лиги чемпионов.