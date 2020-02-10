Казанский «Зенит» хочет пригласить Гребенникова

Казанский «Зенит» хочет подписать контракт с либеро сборной Франции Женей Гребенниковым. Российский клуб уже сделал предложение 29-летнему французу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Однако Гребенников в прошлом сезоне подписал многолетний контракт с «Трентино». И итальянский клуб не намерен отпускать одного из своих лидеров.

Женя — сын известного советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. Он родился во Франции, где его отец выступал в качестве играющего тренера «Ренна».