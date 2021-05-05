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Капитан сборной США Кристенсон перешел в казанский «Зенит»

21:00
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Капитан сборной США по волейболу Мика Кристенсон перешел в «Зенит-Казань», сообщает пресс-служба казанского клуба 5 мая.

27-летний волейболист на клубном уровне выступал исключительно в Италии, проведя по три сезона в «Чивитанове» и «Модене». С первой командой Кристенсон выиграл чемпионат Италии и Кубок в 2017 году, а год спустя с «Моденой» завоевал Суперкубок Италии.

В составе американской сборной Кристенсон выиграл чемпионат мира 2018 года, стал бронзовым призером Олимпиады 2016 года, а также выиграл Мировую лигу и Кубок мира. Игрок признавался лучшим связующим в Лиге наций, на чемпионате мира и дважды — на Кубке мира.

Дополнительная информация:

https://zenit-kazan.com/news/?id=6248

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