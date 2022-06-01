Дочь тренера Воронкова не захотела говорить о его дисквалификации за расизм

Капитан калининградского «Локомотива» в минувшем сезоне и дочь главного тренера Ирина Воронкова в интервью «СЭ» не стала говорить о дисквалификации наставника.

В одном из тайм-аутов Андрей Воронков, давая установку Валерии Зайцевой, произнес «Зачем ловишь эту обезьяну?»

— Давайте не будем затрагивать эту тему, — сказала Воронкова в ответ на просьбу прокомментировать решение исполкома федерации.

Воронков был дисквалифицирован на два года, его дочь продолжит карьеру в турецком «Эджизаджибаши».