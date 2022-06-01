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Сегодня, 20:48

Дочь тренера Воронкова не захотела говорить о его дисквалификации за расизм

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Капитан калининградского «Локомотива» в минувшем сезоне и дочь главного тренера Ирина Воронкова в интервью «СЭ» не стала говорить о дисквалификации наставника.

В одном из тайм-аутов Андрей Воронков, давая установку Валерии Зайцевой, произнес «Зачем ловишь эту обезьяну?»

— Давайте не будем затрагивать эту тему, — сказала Воронкова в ответ на просьбу прокомментировать решение исполкома федерации.

Воронков был дисквалифицирован на два года, его дочь продолжит карьеру в турецком «Эджизаджибаши».

Волейбол
Андрей Воронков
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