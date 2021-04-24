«Калечить себя я не готова». Российская волейболистка объяснила, почему отказалась от поездки на Олимпиаду

Чемпионка России прошедшего сезона, волейболистка Алла Галкина в интервью «СЭ» рассказала, почему приняла решение приостановить карьеру незадолго до Олимпиады в Токио. Галкина — либеро сборной России, бронзовая призерка Кубка мира.

«Не назвала бы это травмой, но у меня действительно есть проблемы со спиной. Последние два года, когда был непрерывный сезон в сборной, какие-то моменты я не могла тренироваться, были боли. Элементарно из-за нагрузок. Хочу дать паузу себе, чтобы здоровье поправить, дать отдохнуть спине. Концовку сезона играла уже на последних ресурсах. Калечить себя я не хочу. Я готова пожертвовать Олимпиадой, потому что здоровье важнее.

Кроме того, на данный момент есть другая мечта, которая выше Олимпиады. Не хочу говорить, что это. Да, меня многие не понимают — мол, это же Олимпиада! Но надо принять, что есть все-таки в жизни вещи важнее ее», — сказала Галкина «СЭ».

(Дмитрий Кузнецов)