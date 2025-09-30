Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Уведомления
Главная
Волейбол
Россия

30 сентября, 17:37

Итальянский волейболист с русским именем переедет в Россию с женой и дочкой

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Лучший диагональный игрок чемпионата мира-2025 по волейболу и MVP финального матча Юрий Романо' переедет в Россию с женой Мартой и годовалой дочкой Бьянкой.

27-летний итальянец, ставший двукратным чемпионом мира, — уроженец города Монцы, которая находится рядом с Миланом. При этом многие в Италии считают, что у этого спортсмена русские корни — из-за имени и фамилии, в которой якобы исчезла буква «в».

Однако родители игрока — итальянцы. При этом имя Юрий не такое редкое в Италии еще со времен полета в космос Юрия Гагарина. А фамилия волейболиста пишется по-итальянски с апострофом над буквой «о».

Сам Юрий Романо' заявил в итальянской прессе, что горд тем, что его признали лучшим на чемпионате мира в Маниле и надеется, что итальянские клубы не забудут о его существовании после переезда в Россию.

Предыдущим клубом Романо' была итальянская «Пьяченца», теперь же он будет выступать за «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.

Итальянскую прессу больше всего впечатлил тот факт, что Юрий будет жить и ориентироваться в Москве, а летать на домашние матчи своей команды за 3700 км от столицы России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Волейбол
Читайте также
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр Иванов

    Георгий Кудинов-ты идиот ? Юрий является фонетическим вариантом имени Георгий,J?rgen,J?rg, Ji?? А Романо - от Рома - Рим

    01.10.2025

  • Zoz1981+

    Там вся команда так: живет в Москве, а на игры летает в Новый Уреногой. Футзальная Югра по такому же принципу существует.

    01.10.2025

  • Dinamo Poninka

    А почему так? И кто ему будет это оплачивать? А если не лётная погода?

    30.09.2025

    • Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стали обладательницами Кубка Победы-2025

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости