Итальянский волейболист с русским именем переедет в Россию с женой и дочкой

Лучший диагональный игрок чемпионата мира-2025 по волейболу и MVP финального матча Юрий Романо' переедет в Россию с женой Мартой и годовалой дочкой Бьянкой.

27-летний итальянец, ставший двукратным чемпионом мира, — уроженец города Монцы, которая находится рядом с Миланом. При этом многие в Италии считают, что у этого спортсмена русские корни — из-за имени и фамилии, в которой якобы исчезла буква «в».

Однако родители игрока — итальянцы. При этом имя Юрий не такое редкое в Италии еще со времен полета в космос Юрия Гагарина. А фамилия волейболиста пишется по-итальянски с апострофом над буквой «о».

Сам Юрий Романо' заявил в итальянской прессе, что горд тем, что его признали лучшим на чемпионате мира в Маниле и надеется, что итальянские клубы не забудут о его существовании после переезда в Россию.

Предыдущим клубом Романо' была итальянская «Пьяченца», теперь же он будет выступать за «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.

Итальянскую прессу больше всего впечатлил тот факт, что Юрий будет жить и ориентироваться в Москве, а летать на домашние матчи своей команды за 3700 км от столицы России.