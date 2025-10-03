Итальянский новичок «Факела» предпочел Россию Японии и Китаю

Как стало известно «СЭ», итальянский волейболист Юрий Романо предпочел Россию клубам из Японии и Пекина (Китай).

28-летний диагональный, признанный MVP финала ЧМ-2025, также получил предложение от одной итальянской команды, однако выбрал именно Новый Уренгой.

При этом двухкратный чемпион мира недавно сменил итальянского агента на сербского, у которого также имеется французский паспорт. Именно последний и вел сделку по переходу в российский клуб.