Источник: Полицейские, склонившие к сексу 17-летнюю волейболистку, уволены

В Анапе уволили трех полицейских, которые принудили к сексу 17-летнюю волейболистку, выступающую за юношескую сборную России. Также в их отношении возбуждено уголовное дело.

— Принято решение об увольнении полицейских из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД. В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел, — цитирует РИА «Регион online» пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что работники полиции понудили спортсменку к групповому сексу. До этого они застали ее на пляже с молодым человеком, которого они отпустили. Девушку же полицейские склонили к сексу, угрожая сдать ее инспектору ПДН.