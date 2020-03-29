Источник: Главный тренер «Локомотива» может возглавить сборную Ирана

Мужская сборная Ирана не будет продлевать контракт с главным тренером Игором Колаковичем. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до августа нынешнего года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Колакович должен был везти команду на Олимпиаду-2020 в Токио. Но Олимпийские игры были перенесены на 2021-й из-за коронавирус, и к ним сборную будет готовить другой тренер.

На эту должность претендуют несколько специалистов. Одним из фаворитов считает главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов.

Волейбольная федерация России из-за эпидемии коронавируса приостановила чемпионат страны и присудила титул чемпиона «Локомотив» из Новосибирска, таким образом экс-тренер национальной сборной Болгарии Пламен Константинов, выиграл титул. Он стал первым болгарским тренером, который будучи наставником команды смог выиграть титул чемпиона РФ по волейболу. Ранее, в 2006 году — Радо Стойчев также стал чемпионом России, но тогда он работал помощником главного тренера в московском «Динамо».