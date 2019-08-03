Ирина Воронкова: "От сборной Мексики можно было ожидать всего"

Доигровщица сборной России​ Ирина Воронкова после победы над Мексикой в квалификационном турнире Олимпийских игр-2020 отметила, что в игре команды были недочеты, над которыми стоит поработать.

– В нашей игре были нюансы, недочеты, над ними предстоит работать, была какая-то тяжесть, – цитирует ТАСС Воронкову. – От сборной Мексики можно было ожидать всего, но у них не было основной нападающей, поэтому нам было как-то полегче. Отрабатывали свои комбинации, зажглись атмосферой и домашним залом, но концовка третьей партии заставила поволноваться.

Спасибо большое болельщикам за поддержку, было слышно, как они поют гимн России. Меня это всегда будоражит. Я люблю Калининград и местных болельщиков, то, как они поддерживают. Их поддержка помогает нам в эмоциональном плане.

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