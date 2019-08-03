Ирина Королева: "Готовы к Корее на сто процентов"

Блокирующая сборной России Ирина Королева поделилась впечатлениями от победы над Канадой (3:0) во втором матче олимпийской квалификации. Завтра в решающей игре группы Е в Калининграде россиянки сыграют с Кореей, которая также одержала две победы.
– Игра получилась насыщенная, – признала блокирующая. – Первую партию мы провели уверенно, дальше пошла игра туда-сюда. Чуть испортилась подача. Но закончили 3:0 – и запомнится именно это. Идем дальше.
– Какой из матчей получился тяжелее?
– Я думала, Канада будет слабее Мексики, но игра показала, что все не так просто. Американки – рослые, рельефные, жилистые девушки. Играть с ними было тяжелее.
– На Корею сил много осталось?
– Все остались, все с нами. Мы знали, что Корея будет в третий день – и готовы к этому на 100 процентов.
– На матч с Кореей ставите перед собой личную задачу: показать Ким Ен Кун, кто здесь главный?
– Ну, это невежливо. А вот закрыть ее хочется. И не раз.
– Сколько было бы достаточно?
– А вот приходите все завтра, посмотрите, как мы будем блокировать Ким.
– Кроме нее так есть кто-то, на кого стоит обратить внимание?
– Я предлагаю блокировать всех!
– На пресс-конференции перед стартом турнира кореянки жаловались на проблемы с составом. Слышали что-то об этом?
– Да я же не понимаю по-корейски (смеется). Если серьезно, то я слышала, что у них травмировались сразу две связующих. Сейчас пасует рослая девочка, и с ней они побеждают, так что о расслабленности речи не идет.
– Завтрашнюю игру некоторые называют матчем года. Волнительно?
– Да каждый матч важный.
– Спать сегодня будете нормально?
– Конечно! (Владимир Иванов)