Илья Власов получил травму в финале Кубка России
20:10
Центральный блокирующий «Динамо» Илья Власов получил травму в финале Кубка России против казанского «Зенита». В третьем сете Власов крайне неудачно приземлился после попытки поставить блок и серьезно подвернул голенотсоп.
Врачи сразу зафиксировали ему ногу, но волейболист смог покинуть площадку только с помощью партнеров. Его немедленно увели в подтрибунное помещение.
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