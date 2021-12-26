Центральный блокирующий «Динамо» Илья Власов получил травму в финале Кубка России против казанского «Зенита». В третьем сете Власов крайне неудачно приземлился после попытки поставить блок и серьезно подвернул голенотсоп.

Врачи сразу зафиксировали ему ногу, но волейболист смог покинуть площадку только с помощью партнеров. Его немедленно увели в подтрибунное помещение.