Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Илья Власов получил травму в финале Кубка России

20:10
Теги:

Центральный блокирующий «Динамо» Илья Власов получил травму в финале Кубка России против казанского «Зенита». В третьем сете Власов крайне неудачно приземлился после попытки поставить блок и серьезно подвернул голенотсоп.

Врачи сразу зафиксировали ему ногу, но волейболист смог покинуть площадку только с помощью партнеров. Его немедленно увели в подтрибунное помещение.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Чешский аналитик Штефец заявил о праве России дать отпор Западу
0