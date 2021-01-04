Игроки московского «Динамо» ушли на карантин из-за коронавируса в команде

У нескольких игроков женского волейбольного клуба «Динамо», а также одного члена тренерского штаба выявлен коронавирус, сообщает сайт бело-голубых.

Заболевшие изолированы, а вся команда вынуждена уйти на карантин.

Ближайшие игры клуба в чемпионате России — с «Динамо-Ак Барс» (5 января) и с «Локомотивом» из Калининградской области (9 января) — отменены. Новые даты этих матчей будут назначены позже.