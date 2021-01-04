Игроки московского «Динамо» ушли на карантин из-за коронавируса в команде
17:02
У нескольких игроков женского волейбольного клуба «Динамо», а также одного члена тренерского штаба выявлен коронавирус, сообщает сайт бело-голубых.
Заболевшие изолированы, а вся команда вынуждена уйти на карантин.
Ближайшие игры клуба в чемпионате России — с «Динамо-Ак Барс» (5 января) и с «Локомотивом» из Калининградской области (9 января) — отменены. Новые даты этих матчей будут назначены позже.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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