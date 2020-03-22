Игроки московского «Динамо» Карлини и Хавелкова покинули Россию из-за ситуации с коронавирусом

Волейболистки московского «Динамо» американка Лорен Карлини и чешка Хелена Хавелкова временно покинули Россию на период паузы в чемпионате. Об этом сообщил генеральный директор клуба Владимир Зиничев. Ранее турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Мы временно отпустили Карлини и Хавелкову, пока нет игр чемпионата России, — цитируют Зиничева «РИА Новости». — Они отправились к себе домой. Подчеркну, что контракты с Карлини и Хавелковой по-прежнему действуют, это временная мера на период паузы в чемпионате. Они обратились к нам с просьбой отпустить их в свои страны в связи с решением местных правительств и с учетом обстановки в их странах. Позднее они бы уже не смогли попасть в свои страны. Американское консульство рекомендовало своим гражданам вернуться в страну, а с Чехией закрывается авиасообщение.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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