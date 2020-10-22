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Игроки и сотрудники команды «Тулица» заразились коронавирусом

19:29
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Женская команда «Тулица» приостановила тренировочный процесс и ушла на карантин из-за выявления коронавирусной инфекции у группы игроков, сообщила пресс-служба тульского клуба.

В ближайшее время будет проведено повторное тестирование и определен режим работы команды.

По предварительным данным, инфицировано порядка 10 человек — спортсменов и сотрудников клуба. На данный момент все заболевшие получают необходимое лечение.

Дополнительная информация:

https://vk.com/vc_tulitsa

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