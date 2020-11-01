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Игрок «Урала» поддержал протесты против запрета на аборты Польше. Он провел матч суперлиги с молнией на руке

1 ноября 2020, 23:55
Мачей Музай. Фото ВК "Уфа"
Мачей Музай. Фото ВК "Уфа"
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Диагональный «Урала» Мачей Музай выразил поддержку протестующим в Польше против запрета на аборты. Ранее власти Польши приняли практически полный запрет на аборты даже в случае врожденных пороков развития у плода. Принятие закона привело к масштабным протестам, которые не утихают уже несколько дней.

Музай провел матч суперлиги против «Динамо-ЛО» (3:1) с нарисованной на руке молнией в знак поддержки протестующих.

Дополнительная информация:

http://volleyufa.ru/club/news/ural/machey-muzay-posle-koronavirusa-ya-eshche-ne-prishel-v-svoyu-formu-eto-takaya-bolezn-posle-kotoroy-v/

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