Игрок «Урала» поддержал протесты против запрета на аборты Польше. Он провел матч суперлиги с молнией на руке
1 ноября 2020, 23:55
Диагональный «Урала» Мачей Музай выразил поддержку протестующим в Польше против запрета на аборты. Ранее власти Польши приняли практически полный запрет на аборты даже в случае врожденных пороков развития у плода. Принятие закона привело к масштабным протестам, которые не утихают уже несколько дней.
Музай провел матч суперлиги против «Динамо-ЛО» (3:1) с нарисованной на руке молнией в знак поддержки протестующих.
Дополнительная информация:
http://volleyufa.ru/club/news/ural/machey-muzay-posle-koronavirusa-ya-eshche-ne-prishel-v-svoyu-formu-eto-takaya-bolezn-posle-kotoroy-v/