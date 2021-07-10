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Игрок сборной Франции Гребенников перешел в «Зенит»

13:06
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Один из лучших либеро мира, игрок сборной Франции Женя Гребенников продолжит карьеру в питерском «Зените».

В составе французской сборной Гребенников дважды выигрывал Мировую лигу (2015, 2017) и один раз — чемпионат Европы (2015).

Гребенников много раз признавался лучшим либеро различных турниров — дважды в Мировой лиге (2015, 2016) и в Лиге чемпионов (2016, 2017), на чемпионате Европы (2017).

Ранее он выступал за итальянские клубы «Модена», «Трентино», «Кучине-Лубе», немецкий «Фридрихсхафен».

Дополнительная информация:

https://vczenit-spb.ru/club-news/09-07-2021-zhenya-grebennikov-v-zenite/

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