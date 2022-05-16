Губерниев назвал тренера Воронкова мерзавцем после скандала с кубинской волейболисткой

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев недоволен тем, что главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков не извинился перед кубинской волейболисткой из «Уралочки».

«Тренер Воронков молчит!!! И уже всем понятно, он не просто чертов расист... Он мерзавец...» — написал Губерниев в Telegram-канале.

12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке «Уралочку» и защитил титул чемпионок России.

Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За команду из Екатеринбурга выступала кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

После матча сама Монталво заявила, что слова Воронкова ее не задели, но подчеркнула, что у тренера нет представления о профессиональной этике. Специалист не извинился перед кубинкой за свои слова.