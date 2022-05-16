Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

16 мая, 23:46

Губерниев назвал тренера Воронкова мерзавцем после скандала с кубинской волейболисткой

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев недоволен тем, что главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков не извинился перед кубинской волейболисткой из «Уралочки».

«Тренер Воронков молчит!!! И уже всем понятно, он не просто чертов расист... Он мерзавец...» — написал Губерниев в Telegram-канале.

12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке «Уралочку» и защитил титул чемпионок России.

Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За команду из Екатеринбурга выступала кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

После матча сама Монталво заявила, что слова Воронкова ее не задели, но подчеркнула, что у тренера нет представления о профессиональной этике. Специалист не извинился перед кубинкой за свои слова.

Источник: https://t.me/RealGuberniev/4761
Дмитрий Губерниев
3
6
Читайте также
Бойкот Олимпиады-1984. Унижение американцев или глупость советских начальников?
Бобровский против Василевского, Панарин против Свечникова и его «кучки придурков». Русские разборки в четвертьфинале Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матыцин назвал неприемлемым высказывание Воронкова в отношении кубинской волейболистки Монталво
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости