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«Динамо-ЛО» обыграло «Горький» в первом матче квалификационного раунда чемпионата России

Руслан Минаев

Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Соснового Бора одержал победу над нижегородским «Горьким» в первом матче квалификационного раунда плей-офф за выход в четвертьфинал чемпионата России.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:2 (19:25, 25:22, 25:22, 22:25, 15:12) в пользу гостей.

Ответная игра состоится 21 марта в Сосновом Бору.

В других матчах дня «Газпром-Югра» уступил «Енисею» со счетом 0:3 (22:25, 20:25, 19:25). «Факел» проиграл «Нове» — 1:3 (25:20, 20:25, 25:27, 22:25).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/8 финала

«Горький» (Нижний Новгород) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 2:3 (25:19, 22:25, 22:25, 25:22, 12:15)

«Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (25:20, 20:25, 25:27, 22:25)

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Енисей» (Красноярск) — 0:3 (22:25, 20:25, 19:25)

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Волейбол
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