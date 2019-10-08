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Гончарова заявила, что волейболистки сборной России обратятся к федерации с просьбой оставить тренера Бузато

16:50
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Игроки женской сборной России обратятся к Всероссийской федерации волейбола с просьбой оставить Серджио Бузато на посту главного тренера команды. В сентябре нынешнего года 53-летний итальянский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода из национальной команды Вадима Панкова.

— Смена тренера была неожиданной, — цитирует игрока национальной команды Наталии Гончаровой ТАСС. — Но все увидели положительную динамику и в игре, и в настроении. Нам понравилось работать с Бузато. Мы решили обратиться к президенту федерации ВФВ и менеджеру, чтобы сохранить Серджио и поехать с ним на Олимпиаду.

Руководство ВФВ поставило перед Бузато задачу попасть в тройку на Кубке мира, команда смогла завоевать бронзу.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6975446

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