Голубев стал игроком казанского "Зенита"

Казанский "Зенит" подписал контракт с либеро Валентином Голубевым. Срок соглашения с 27-летним волейболистом в сообщении пресс-службы клуба не указан.

Голубев - победитель Лиги чемпионов в составе новосибирского "Локомотива", а также чемпион Европы-2017, победитель Всемирной Универсиады-2013 и серебряный призер Всемирного Кубка чемпионов-2013 в составе сборной России.

Ранее казанский клуб объявил о заключении контракта с диагональным сборной Болгарии Цветаном Соколовым.