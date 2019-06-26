09:40 | Волейбол — Россия

Голубев стал игроком казанского "Зенита"

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Казанский "Зенит" подписал контракт с либеро Валентином Голубевым. Срок соглашения с 27-летним волейболистом в сообщении пресс-службы клуба не указан.

Голубевпобедитель Лиги чемпионов в составе новосибирского "Локомотива", а также чемпион Европы-2017, победитель Всемирной Универсиады-2013 и серебряный призер Всемирного Кубка чемпионов-2013 в составе сборной России.

Ранее казанский клуб объявил о заключении контракта с диагональным сборной Болгарии Цветаном Соколовым.

 

Дополнительная информация

https://zenit-kazan.com/news/?id=5894

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