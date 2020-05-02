Главный тренер Желько Булатович продолжит работу в «Динамо» в новом сезоне. Соглашение с сербским специалистом продлено на год, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер Желько Булатович продолжит работу в «Динамо» (Москва) в новом сезоне!



«Желько Булатович продолжает работу в «Динамо» в качестве главного тренера, контракт с ним действует еще один сезон.»#vldinamo #Динамо #Сезон_2021 #С_нами_в_новом_сезоне pic.twitter.com/M5GZWJiwZc — Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) (@vldinamo) May 2, 2020

Булатович возглавил «Динамо» в январе по ходу сезона-2019/20. Он привел команду к четвертому месту в чемпионате России, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

До этого Булатович уже тренировал московскую команду в сезоне-2017/18.