Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Главный тренер Желько Булатович продолжит работу в «Динамо»

12:11
Теги:

Главный тренер Желько Булатович продолжит работу в «Динамо» в новом сезоне. Соглашение с сербским специалистом продлено на год, сообщает официальный сайт клуба.

Булатович возглавил «Динамо» в январе по ходу сезона-2019/20. Он привел команду к четвертому месту в чемпионате России, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

До этого Булатович уже тренировал московскую команду в сезоне-2017/18.

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир