Главный тренер «Белогорья» заявил, что не планирует переносить тренировки из Белгорода

Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин заявил, что не планирует переносить тренировки из Белгорода.

«Да, постоянные игры на выезде осложняют жизнь. Сложно, конечно, на поездах ездить — стыковки очень тяжелые, — цитирует Тетюхина ТАСС. — 11-го числа у нас матч в Кемерове — ехали на поезде, сегодня весь день в гостинице и вечером стыковка, других вариантов нет. Тренируемся в Белгороде, никуда не переезжаем и не будем переезжать, я надеюсь.

Не опасно ли тренироваться в Белгороде? Жизнь в городе идет, школы работают, до последнего будем в городе, пока позволяет обстановка».

1 ноября пресс-служба клуба заявила, что оставшиеся матчи сезона команда сыграет на выезде.

В турнирной таблице клуб идет на 8-м месте с 15 очками.