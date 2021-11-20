Главный тренер новосибирского «Локомотива» объяснил первое поражение команды после семи побед

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов после поражения в матче чемпионата России с казанским «Зенитом» (1:3) рассказал о причинах неудачи.

«Первая партия получилась хорошей, неплохо шел прием, но потом после первой партии все решилось — на площадке была по сути одна команда, — сказал Констинтинов. — Мы принимали гораздо хуже и было понятно, к чему идет игра. Кто удерживает прием, тот и выигрывает. Нечего думать, мы идем своим путем. Невозможно всегда выигрывать, это абсолютно понятно. Не получилось сегодня, единственное что хочется — это видеть больше борьбы. Верить в команду, даже когда не все получается. Мы были не хуже, нужно было два-три момента удержать, которые мы упустили. Что же, будем учиться в том числе и через такие матчи. Казань сыграла лучше и заслуживает победу».

Отметим, что это первое поражение команды Константинова после семи подряд побед на старте чемпионата. «Локомотив» занимает второе место в волейбольной Суперлиге следом за казанским «Зенитом».