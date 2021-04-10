Глава Всероссийской федерации волейбола назвал заслуженной победу «Динамо» в чемпионате

Волейболисты московского «Динамо» заслуженно победили «Зенит» в финале чемпионата России. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В субботу, 10 апреля, «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в финальном матче чемпионата России по волейболу.

«Это же и хорошо, что никто не мог предсказать победителя заранее, — сказал Шевченко ТАСС. — Хорошо, что у нас был такой «Финал шести». Перед ним невозможно было сделать более точного прогноза. «Динамо» провело хорошую работу, хотелось бы отметить тренера».

«Динамо» стало трехкратным чемпионом России. Последний раз бело-голубые выигрывали национальное первенство в сезоне-2007/08, также на счету команды золото в сезоне-2005/06.