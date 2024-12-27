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Сегодня, 15:55

Шипулин: «Ряд европейских и мировых ведомств подтверждает, что без России в волейболе очень скучно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член президиума Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в комментарии «СЭ» рассказал о реакции зарубежных коллег на отстранение России от международных турниров.

«Ряд европейских и мировых ведомств подтверждает, что без России, российского волейбола очень скучно, что происходит что-то неправдоподобное. Все нас ждут, все хотят нас видеть на международной арене. И наши игроки очень скучают, хотят достойно представлять нашу страну на международной арене», — сказал Шипулин «СЭ».

В июне 2023 года Международная федерация волейбола продлила отстранение российских клубов и сборных от турниров под ее эгидой.

Волейбол
Геннадий Шипулин
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