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Сегодня, 11:27

Шипулин: «Воронков подставил себя, нас и весь наш волейбол»

Шипулин заявил, что Воронков должен извиниться перед волейболисткой
Роман Шишов
Корреспондент
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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин считает, что главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков должен извиниться перед кубинской спортсменкой «Уралочки-НТМК» Айламе Сесе Монталво, которую он обозвал «обезьяной».

«Он поступил неправильно. Мое мнение такое, что он её не обозвал, а просто в таком виде высказал о ней мнение, тем самым подставил себя, нас и весь наш волейбол, — сказал Шипулин Metaratings.ru. — Если даже видео попало в Сеть, то в любом случае это недостойный поступок Воронкова. Он не оскорбил сам, а в порыве страсти и эмоций выплеснул, это такая работа тренера, надо понимать. Нужно извиниться и закрыть этот вопрос.

Дисквалификация? Точно не могу сказать, он должен извиниться и должны провести какое-то служебное расследование. Так было много раз, когда тренеры эмоции не контролируют, но я его не оправдываю".

Вчера, 12 мая, «Локомотив» победил на тай-брейке «Уралочку» и защитил титул чемпионок России.

Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

«Уралочка» уже потребовала публичных извинений. За команду из Екатеринбурга выступает кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Источник: https://metaratings.ru/news/shipulin-zayavil-chto-voronkov-dolzhen-izvinitsya-pered-voleybolistkoy-kotoruyu-nazval-obezyanoy-1265711/
Андрей Воронков
Геннадий Шипулин
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