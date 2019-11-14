Геннадий Шипулин: «Бузато является тренером высокого уровня»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), заслуженный тренер России Геннадий Шипулин заявил, что он поддерживает нового главного тренера женской сборной России Серджио Бузато и считает его специалистом высокого уровня.

В четверг Бузато был назначен главным тренером женской сборной России. В сентябре под руководством Бузато, временно исполнявшего обязанности главного тренера, российские волейболистки стали третьими на Кубке мира. Ранее Бузато входил в тренерский штаб мужской сборной России при различных главных тренерах, включая Шипулина.

— Бузато и как человек очень хороший, и как волейбольный специалист. С помощью Юрия Сапеги я пригласил его в Россию и давал добро на его трудоустройство, — цитирует РИА Новости Бузато. — Он привнес в наш волейбол новые научные программы, которыми мы тогда не владели. Серджио уже много лет работает в России, просто так его бы не приглашали каждый раз. Каждое приглашение было обоснованным. Бузато внес большую лепту в победы наших сборных и клубов, это специалист высокого уровня. Я поддерживаю Серджио.