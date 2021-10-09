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«Кузбасс» на выезде обыграл «Газпром-Югру»

18:58

«Газпром-Югра» уступил «Кузбассу» (1:3) в матче второго тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.

Счет в партиях — 21:25, 25:21, 25:18. 25:20 в пользу победителей. «Кузбасс» набрал четыре очка и вышел на первое место.

Чемпионат России. Мужчины

2-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (25:21, 21:25, 18:25, 20:25)

9 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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