«Кузбасс» на выезде обыграл «Газпром-Югру»
18:58
«Газпром-Югра» уступил «Кузбассу» (1:3) в матче второго тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.
Счет в партиях — 21:25, 25:21, 25:18. 25:20 в пользу победителей. «Кузбасс» набрал четыре очка и вышел на первое место.
Чемпионат России. Мужчины
2-й тур
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (25:21, 21:25, 18:25, 20:25)
9 октября.
Читайте также
«Я русский, но не как те люди, что выросли в России». Финский центр получил рекордный контракт в истории своего клуба
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю